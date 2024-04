Im März 2024 erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zu März 2023 in Berlin um 1,7 Prozent und in Brandenburg um 2,8 Prozent, teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Damit schwächte sich die Teuerung nochmals deutlich ab. Gegenüber Februar 2024 stiegen die Preise in Berlin mit 0,6 Prozent und in Brandenburg mit 0,4 Prozent moderat....

