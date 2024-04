In dem Jahr 2023 verzeichneten die Exporte ecuadorianischer Pitahaya ein beeindruckendes Wachstum von 72 % im Vergleich zu dem Vorjahr und erreichten einen Rekordumsatz von 171 Millionen USD. Bildquelle: Pixabay Der Pitahaya-Anbau in Ecuador begann vor vier Jahrzehnten in dem Kanton Palora, in der Provinz Morona Santiago. Die Vereinigten Staaten sind weiterhin das Hauptziel für...

