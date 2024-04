Am 12. März 2024 hat EPAL in Barcelona die internationale Konferenz "Die Holzpalette in Spanien und Europa" durchgeführt. Mehr als 50 Teilnehmer aus dem Kreis der spanischen Lizenznehmer der EPAL sowie Vertreter von spanischen Fachverbänden und aus anderen Mitgliedsverbänden der EPAL haben aktuelle Themen der Holzverpackungs- und Palettenindustrie diskutiert....

Den vollständigen Artikel lesen ...