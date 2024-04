Das Instrument 9GY SE0015949771 USWE SPORTS AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 04.04.2024

The instrument 9GY SE0015949771 USWE SPORTS AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.04.2024 and ex capital adjustment on 04.04.2024

