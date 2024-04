CrowdStrike, ein kalifornisches Unternehmen im Bereich der Cybersicherheitstechnologien, erlebte kürzlich bedeutende Aktienverkäufe durch den Finanzchef, die laut neuen Börsendokumenten am 1. April 2024 stattfanden. In den Transaktionen wurden Anteile im Wert von über 20 Millionen US-Dollar verkauft, mit Preisen zwischen $314,256 und $320,179 pro Aktie. Interessanterweise erfolgten diese Verkäufe gemäß einem vorab festgelegten Handelsplan, um Insiderhandelsvorwürfe zu vermeiden. Zusätzlich erwarb der Finanzchef 22,716 Aktien durch die Umwandlung von Class B in Class A Aktien, ein Vorgang ohne monetäre Transaktion. Trotz dieser Veräußerungen behält der Finanzchef eine beträchtliche Anzahl von Aktien, einschließlich der zugeteilten, aber noch nicht übertragenen Anteile. Mit einer Steigerung der Einnahmen um 36,33% im letzten Geschäftsjahr und einer Marktkapitalisierung von rund 77,29 Milliarden [...]

