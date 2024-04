CrowdStrike, ein weltweiter Leader in der Cybersicherheit, hat für sein Flaggschiffprodukt, die vielfach geschätzte CrowdStrike Falcon® Plattform, eine herausragende Anerkennung erhalten. Die Plattform wurde im KuppingerCole Leadership Compass 2024 für ihre Spitzenleistung im Bereich Identity Threat Detection and Response (ITDR) ausgezeichnet und erreichte in allen Kategorien - Produkt, Innovation und Markt - die Spitzenposition. Dies unterstreicht den globalen Führungsanspruch von CrowdStrike im Bereich der ITDR und setzt neue Maßstäbe für eine vereinte Endpunkt- und Identitätssicherheit auf einer einzigen Plattform.

Technischer Fortschritt und Markterfolge

Das innovative Unternehmen genießt nicht nur im KuppingerCole Leadership Compass hohe Anerkennung, sondern wird auch in neuesten Analysen von Frost & Sullivan und IDC MarketScape als führend [...]

Hier weiterlesen