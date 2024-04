Auf die Trading-Chance mit Henkel ISIN: DE0006048432 hatten wir am Sonntag, den 24. März im Express-Service hingewiesen, nach wenigen Handelstagen sieht man bereits einen Zertifikatgewinn von 50 Prozent. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Vielleicht lohnt sich ein kurzer Trade bis zum Jahreshoch bei 76,10 Euro und falls dieser Widerstand geschafft wird, kommt ein Kaufsignal. Mit einem starken Hebel kann man den möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...