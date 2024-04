Die Integration von Workers AI und Hugging Face wird allgemein verfügbar; die Bereitstellung von serverloser KI ist jetzt einfacher und erschwinglicher als je zuvor

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute bekannt, dass Entwickler jetzt KI-Anwendungen mit einem einfachen Klick direkt von Hugging Face, der führenden offenen und kollaborativen Plattform für KI-Entwickler, im globalen Netzwerk von Cloudflare bereitstellen können. Da Workers AI nun allgemein verfügbar ist, ist Cloudflare der erste serverlose Inferenzpartner, der in den Hugging Face Hub für den Einsatz von Modellen integriert ist. Dies ermöglicht es Entwicklern, KI schnell, einfach und kostengünstig global einzusetzen, ohne Infrastruktur zu verwalten oder für ungenutzte Rechenkapazität zu bezahlen.

Trotz bedeutender Fortschritte bei der KI-Innovation gibt es immer noch eine Diskrepanz zwischen ihrem Potenzial und dem Wert, den sie Unternehmen bringt. Unternehmen und ihre Entwickler müssen in der Lage sein, schnell und kostengünstig zu experimentieren und zu iterieren, ohne GPUs oder Infrastrukturen einrichten, verwalten oder warten zu müssen. Unternehmen benötigen eine unkomplizierte Plattform, die Geschwindigkeit, Sicherheit, Leistung, Beobachtbarkeit und Compliance bietet, um ihren Kunden innovative, produktionsreife Anwendungen schneller zur Verfügung zu stellen.

"Der jüngste Boom der generativen KI hat dazu geführt, dass Unternehmen in allen Branchen viel Zeit und Geld in KI investieren. Einiges davon wird funktionieren, aber die wirkliche Herausforderung der KI besteht darin, dass die Demonstration einfach ist, aber die Umsetzung in die Produktion unglaublich schwierig ist", sagt Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Wir können dieses Problem lösen, indem wir die Kosten und die Komplexität der Entwicklung von KI-gesteuerten Anwendungen abstrahieren. Workers AI ist eine der erschwinglichsten und zugänglichsten Lösungen, um Inferenzen durchzuführen. Und da Hugging Face und Cloudflare in unseren Bemühungen, KI auf einfache und erschwingliche Weise zu demokratisieren, eng zusammenarbeiten, geben wir Entwicklern die Freiheit und Flexibilität, ein Modell zu wählen und ihre KI-Apps im Handumdrehen von null auf global zu skalieren."

Workers AI ist allgemein verfügbar mit GPUs, die jetzt in mehr als 150 Städten weltweit eingesetzt werden

Workers AI ist ab heute allgemein verfügbar und bietet die End-to-End-Infrastruktur, die für die effiziente und kostengünstige Skalierung und Bereitstellung von KI-Modellen für die nächste Ära von KI-Anwendungen erforderlich ist. Cloudflare hat jetzt GPUs in mehr als 150 Städten auf der ganzen Welt im Einsatz, zuletzt in Kapstadt, Durban, Johannesburg und Lagos, den ersten Standorten in Afrika, sowie in Amman, Buenos Aires, Mexiko-Stadt, Mumbai, Neu-Delhi und Seoul, um Inferenzen mit niedriger Latenz auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Workers AI wird auch erweitert, um fein abgestimmte Modellgewichte zu unterstützen, die es Unternehmen ermöglichen, spezialisierte, domänenspezifische Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen.

Zusätzlich zu Workers AI bietet Cloudflares AI Gateway eine Steuerungsebene für Ihre KI-Anwendungen, die es Entwicklern ermöglicht, Anfragen dynamisch zu bewerten und an verschiedene Modelle und Anbieter weiterzuleiten, so dass Entwickler schließlich Daten zur Erstellung von Feinabstimmungen verwenden und die feinabgestimmten Jobs direkt auf der Workers AI-Plattform ausführen können.

Cloudflare ermöglicht Ein-Klick-Bereitstellung mit Hugging Face

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Workers AI können Entwickler jetzt KI-Modelle mit einem Klick direkt von Hugging Face aus bereitstellen. Dies ist der schnellste Weg, um auf eine Vielzahl von Modellen zuzugreifen und Inferenzanfragen auf Cloudflares globalem Netzwerk von GPUs auszuführen. Entwickler können eines der beliebten Open-Source-Modelle auswählen und dann einfach auf "Deploy to Cloudflare Workers AI" klicken, um ein Modell sofort bereitzustellen. Es gibt jetzt 14 kuratierte Hugging-Face-Modelle, die für Cloudflares globale serverlose Inferenzplattform optimiert sind und drei verschiedene Aufgabenkategorien unterstützen, darunter Textgenerierung, Einbettungen und Satzähnlichkeit.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cloudflare, um Entwicklern den Zugang zu KI zu erleichtern", sagt Julien Chaumond, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Hugging Face. "Die beliebtesten offenen Modelle mit einer serverlosen API anzubieten, die von einer globalen Flotte von GPUs angetrieben wird, ist ein großartiges Angebot für die Hugging Face-Community, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie damit bauen."

KI-erfahrene Unternehmen bauen mit Workers AI

Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen Workers AI und dem globalen Netzwerk von Cloudflare, um ihre KI-Anwendungen zu betreiben, darunter:

Talkmap hilft Kunden, Konversationsintelligenz und -einblicke in Echtzeit aufzudecken und zu veröffentlichen. Bei Millionen von Kundengesprächen täglich und der Notwendigkeit einer schnellen Umsetzung von CX- und EX-Ergebnissen hat uns die Entwicklerplattform von Cloudflare geholfen, Speicherkosten und Latenzzeiten niedrig zu halten. Wir haben uns für Cloudflare entschieden, um unseren generativen KI-Service zu skalieren und unsere Laufzeitarchitektur zu vereinfachen, so dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren können, einen Mehrwert für den Kunden durch Einblicke in die Konversation im Contact Center zu schaffen." -- Jonathan Eisenzopf, Gründer und Chief Strategy Research Officer, Talkmap

ChainFuse verwandelt unstrukturiertes Datenchaos in verwertbare Erkenntnisse und stellt sicher, dass jedes Kundenfeedback, jedes Problem und jede Gelegenheit gehört und geschätzt wird. Mit Produkten wie Workers AI, AI Gateway und Vectorize haben wir erfolgreich über 50.000 einzigartige Konversationen von Orten wie Discord, Discourse, Twitter, G2 und mehr analysiert und kategorisiert. Der Zugriff auf 28 KI-Modelle für jede beliebige Aufgabe und der fliegende Wechsel zwischen ihnen ermöglicht es uns, in großem Umfang präzise und effizient zu arbeiten." George Portillo, Mitbegründer, ChainFuse.com

Discourse.org ist eine moderne Open-Source-Diskussionsplattform, die über 20.000 Online-Communities betreibt, von kleinen Hobbygruppen bis hin zu Foren für einige der größten Unternehmen weltweit. Discourse nutzt Cloudflare's Workers AI, um Einbettungsmodelle für unsere beliebte 'Related Topics'-Funktion zu betreiben. Dies erzeugt relevante Ergebnisse innerhalb der Communitys und gibt den Mitgliedern neue Möglichkeiten, Themen zu finden, die sie interessieren, und sich damit zu beschäftigen. Workers AI ist derzeit eine der erschwinglichen, quelloffenen Möglichkeiten, wie wir verwandte Themen mit einem leistungsstarken Einbettungsmodell bereitstellen können, um unseren Kunden eine Möglichkeit zu bieten, ihren Community-Mitgliedern eine neue Art zu bieten, relevantere Inhalte zu entdecken und das Engagement zu verbessern." Saif Murtaza, AI Product Manager, Discourse.org

Simmer bringt das Swipen von Dating-Apps in die Welt der Rezepte und des Kochens, um Paare bei einer Mahlzeit zusammenzubringen, die sie beide genießen. Simmer hat kontinuierlich Cloudflare-Produkte übernommen, als die Plattform expandierte, und Workers AI war keine Ausnahme; wir verwenden Workers AI Einbettungen und große Sprachmodelle, wie Mistral 7B, um uns zu helfen, ein personalisiertes Erlebnis für die Nutzer auf der App zu schaffen, einschließlich kuratierter Rezepte, die auf Vorlieben basieren. Wir wenden uns zuerst an Cloudflare, um herauszufinden, ob ihre Produkte zu unserem Anwendungsfall passen, da sie so einfach zu bedienen sind. Die Verwendung von Cloudflare-Produkten hilft uns auch, eine Menge Kosten zu sparen, während wir unser Startup ausbauen." Ben Ankiel, CTO, Simmer

Audioflare nutzt KI, um kurze Audiodateien zu konvertieren, zu untersuchen, zu verdichten und in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Wir verlassen uns bei der Rationalisierung von KI-bezogenen Aufgaben wie der Verarbeitung von Audiodateien, der Bewertung von Stimmungen, der Sprachübersetzung und der Aufrechterhaltung der allgemeinen Effizienz und Zuverlässigkeit der KI stark auf Workers AI. Wir sind beeindruckt von der Fähigkeit von Cloudflare, die Backend-Operationen unserer App zu vereinfachen. Wir glauben an die kontinuierlichen Verbesserungen und das Engagement von Cloudflare und sind zuversichtlich, mit ihrer Plattform zu wachsen." Sean Oliver, Schöpfer des Open-Source-LLM-Repository, Audioflare

