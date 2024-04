Im PAC Innovation RADAR "Adobe Services in Europa 2024", einer Branchenstudie des unabhängigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmens PAC (Pierre Audoin Consultants), wird Reply als kompetenter und führender Adobe-Dienstleister eingestuft. Reply erhält in den drei Branchen Einzelhandel, Fertigung und Finanzdienstleistungen die höchste Auszeichnung "Best in Class".

Der PAC Innovation RADAR bewertet bis zu 30 internationale IT-Dienstleister für Adobe-bezogene Services auf dem europäischen Markt. PAC analysiert dabei Strategie, Entwicklung und Marktposition der Anbieter sowie ihre Leistung und Kompetenz. Zertifizierungen und Leistungsspektrum werden ebenso berücksichtigt wie die Bewertung der Servicequalität durch Referenzkunden.

PAC hat Reply im aktuellen Report in drei verschiedenen Branchen Einzelhandel, Fertigung und Finanzdienstleistungen aufgrund seiner herausragenden Expertise und Marktstärke als "Best in Class" eingestuft. Mit seinen auf Adobe-Technologien spezialisierten Unternehmen Comwrap Reply, Like Reply, Open Reply, Sagepath Reply und Up Reply ist Reply in der Lage, das gesamte Adobe-Angebot abzudecken: Digital Content, E-Commerce-Plattformen, Digital Asset Management sowie Personalisierung und Marketing Automation. Reply integriert die Anwendungsentwicklung und Anpassung von Adobe-Produkten branchenübergreifend und entwickelt KI-basierte Lösungen für effiziente Marketingprozesse.

Die Nominierung von Reply als "Best in Class" im Adobe Services PAC RADAR folgt auf eine Reihe weiterer Auszeichnungen: Comwrap Reply wurde als "Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year Central Europe" anerkannt. Die Ernennung von Reply zum "Platinum Solution Partner" sowie der Erwerb mehrerer Adobe-Spezialisierungen in den letzten Jahren, unter anderem für Adobe Experience Manager Sites sowie Adobe Commerce sind eine weitere Bestätigung der umfassenden Expertise.

Spencer Izard, Research Director bei PAC, zum Abschneiden im PAC RADAR: "Reply hat seine Position als führender Adobe Berater in Europa gefestigt und begleitet große Unternehmenskunden bei komplexen digitalen Transformationen, indem das Unternehmen nutzerzentriertes Design mit dem technischen Know-how seiner zertifizierten Experten kombiniert. Als Platinum-Partner von Adobe entwickelt Reply maßgeschneiderte, innovative Lösungen, die das Kundenerlebnis und den Geschäftserfolg verbessern, und dabei stets mit den neuesten Entwicklungen von Adobe Schritt halten."

Die Studie gibt IT-Entscheidern einen Überblick über die relevanten Marktteilnehmer und hilft Unternehmen bei der Auswahl eines passenden Servicepartners. Zum PAC RADAR: "Führende Anbieter von Adobe Services in Europa 2024".

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

PAC

PAC ist das führende europäische Beratungs- und Analystenunternehmen für die IT-Branche mit einem klaren Fokus auf Inhalten und einer Berater-DNA. Wir begleiten Software- und IT-Dienstleister weltweit auf ihrem Wachstumskurs. Seit 1976 unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Dynamik des Marktes zu verstehen, ihren Umsatz zu steigern und ihr Profil zu schärfen. PAC ist ein analystengeführtes Beratungsunternehmen mit einem Team von über 100 Experten in ganz Europa. Wir bieten Marktforschung und -analysen für mehr als 30 Länder weltweit, die wir über unsere Portfolio-Säulen Guidance, Insights und Visibility sowie unsere renommierte Forschungsplattform SITSI® bereitstellen. www.pacanalyst.com/

