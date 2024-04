Diese Faktoren treiben den DAX am Mittwoch und sorgen für einige Schwankungen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Deutsche Bank und Rheinmetall. Nach Verlusten am Dienstag hat der DAX zur Wochenmitte wieder leicht zugelegt. In der Woche nach Ostern sind die Umsätze allerdings immer noch recht dünn. Der deutsche Leitindex legte kurz nach dem Handelsauftakt um 0,20 Prozent auf 18 319,86 Punkte zu. Der MDax gab um 0,30 Prozent auf 26 695,58 Zähler nach. ...

