Der Höhenflug der Rüstungs-Aktien scheint vorerst gestoppt. Am Donnerstag notieren Rheinmetall und Hensoldt leicht im Minus - wie schon in den Tagen zuvor. Möglicherweise hängen die Kursverluste auch mit den jüngsten Äußerungen von Papst Franziskus zusammen, der die Unternehmen aus der Branche scharf kritisiert hat.Angesichts des weltweiten Booms in der Rüstungsindustrie hat das Oberhaupt der katholischen Kirche den Waffenhandel angeprangert. "Leider sind heute die Investitionen, die die größte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...