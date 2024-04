JPMorgan hat in einer neuen Studie die Einstufung der Deutschen Bank-Aktie bekräftigt. Die US-Bank sieht mehr bereinigten Gewinn je Aktie bis 2026. Die Aktie reagiert mit einem leichten Plus auf das neue Kursziel.Die US-amerikanische Investmentbank JPMorgan hat in einer aktuellen Finanzanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank leicht von 15,00 Euro auf 15,20 Euro angehoben und die Einstufung ...

