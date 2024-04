Amazon stellt in seinen Lebensmittelgeschäften die wegweisende Technologie "Just Walk Out" ein, um seine Supermarktkette neu zu gestalten und auf das sogenannte Smart Cart-System umzusteigen. Die Umgestaltung ist Teil einer ehrgeizigen Überholung des Lebensmitteleinzelhandels, der bisher Mühe hatte, sich in diesem von Giganten beherrschten Sektor zu positionieren. Die ursprünglich ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...