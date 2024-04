Die jüngsten Zahlen der Merkur Privatbank kommen bei Analysten gut an. Die Bank meldet einen Gewinn je Aktie von 1,39 Euro. Das ist ein Plus von 9 Prozent. Erwartet hatten die Analysten von Pareto Securities ein Ergebnis je Aktie von 1,27 Euro. Im laufenden Jahr soll der Gewinn je Aktie um weitere 3 Prozent bis 5 Prozent ansteigen, so der Vorstand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...