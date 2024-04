Die Merkur Bank hebt ihre Dividende an: Der Finanzdienstleister aus München will den Aktionären auf der Hauptversammlung am 17. Juni eine Dividende von 0,50 Euro je Merkur Bank Aktie vorschlagen. Die Ausschüttung würde damit um 0,05 Euro erhöht. "Basis für die Erhöhung der Dividende ist der Erfolg unseres nachhaltigen, diversifizierten Geschäftsmodells, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...