Die drei Photovoltaik-Testlabore, die das niederländische Unternehmen in den vergangenen drei Jahren übernommen hatte, werden nun auch als gemeinsame Marke auftreten. Damit will Kiwa sein Dienstleistungsangebot für die Solarbranche besser darstellen. Die Kiwa Gruppe hat ihre drei im Bereich Photovoltaik aktiven Tochterunternehmen offiziell unter einer Marke vereint. Dies sind das 2006 gegründete und seit Mai 2022 zu Kiwa gehörende PI (Photovoltaik-Institut) Berlin, die 2010 gegründeten und 2021 von Kiwa übernommenen PV Evolution Labs (PVEL) in Berkeley (USA) und Extel Energy, 2018 in Taiwan gegründet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...