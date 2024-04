BEIJING (dpa-AFX) - SemiLEDs Corp. (LEDS), Wednesday announced a net loss for the second quarter, despite lower revenues.



The quarterly loss was $559K or $0.11 per share, compared to loss of $598K or $0.12 per share in November 2023.



The developer and manufacturer of LED chips and LED components's revenue for the second quarter was $886 thousand, compared to $1.6 million in the first quarter of fiscal 2024.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken