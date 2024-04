Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Anleger zur Wochenmitte mit klaren Bekenntnissen zurück. In den USA herrschten nach gedämpften Zinshoffnungen die Gewinnmitnahmen vor und nun werde auf die am Nachmittag anstehenden frischen Konjunkturdaten gewartet, heisst es am Markt. «Der Risiko-Appetit der Anleger hat deutlich nachgelassen», kommentierte ein Marktteilnehmer. Aus der Eurozone rückten am Vormittag passend dazu Inflationszahlen in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...