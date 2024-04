Forscher des Fraunhofer ISE haben die Leistung einer Wärmepumpe für Wohngebäude in Verbindung mit einer Photovoltaik-Dachanlage mit Batteriespeicher ermittelt. Sie stellten auch fest, dass diese Kombination die Leistung der Wärmepumpe deutlich verbessert und gleichzeitig den solaren Eigenverbrauch erheblich steigert. Eine Forschergruppe des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE hat die Leistung von intelligenten, netzfähigen Wärmepumpen in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einem Batteriespeicher in Einfamilienhäusern untersucht. Die Freiburger Wissenschaftler ...

