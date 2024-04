Mehr als 19 Milliarden neue Aktien hat das Photovoltaik-Unternehmen bereits ausgegeben. Das frische Kapital soll für den Produktionsaufbau in den USA genutzt werden. Meyer Burger hat 97,54 Prozent seiner mehr als 20 Milliarden neu angebotenen Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zum Dienstagmittag erfolgreich platzieren können. Der Preis dafür betrug 2,07 Rappen. Die restlichen Aktien sollen nun auch noch platziert werden, so dass Meyer Burger mit einem Bruttoerlös von 206,75 Millionen Schweizer Franken - umgerechnet etwa 211,24 Millionen Euro - aus der Kapitalerhöhung rechnet, wie es am Mittwoch ...

