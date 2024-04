Die Aktien der Endor AG fallen weiter. An der Börse in München wurden gestern im Tagesverlauf 1,56 Euro notiert, ein neues Baissetief für den Titel. Der kratzte zu Jahresbeginn 2024 noch an der 7-Euro-Marke, wird nun aber von den finanziellen Problemen eingeholt und hat sich seit Mittwoch der vergangenen Woche im Wert phasenweise mehr als halbiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...