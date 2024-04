Der Nürburgring hat den Energiekonzern TotalEnergies zum offiziellen eMobility-Partner ernannt.. In dieser Funktiuon baut und betreibt TotalEnergies Charging Solutions Deutschland Ladeinfrastruktur am Nürburgring, inklusive Zufahrt, Wege und Stellplätze für Elektrofahrzeuge. Zum Saisonstart wurde die vorhandene Ladeinfrastruktur um zwei HPC-Säulen an der B 258, direkt gegenüber des zentral gelegenen Infocenters des Nürburgrings, erweitert, wie TotalEnergies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...