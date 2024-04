Der US-Dollar (USD) verlor nach der zinsbullischen Aktion vom Montag an Stärke und der USD Index schloss am Dienstag im negativen Bereich. Am Mittwoch wird Eurostat die vorläufigen Daten zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für März veröffentlichen. Im weiteren Verlauf des Tages stehen auf dem US-Wirtschaftskalender die ADP-Beschäftigungszahlen ...

