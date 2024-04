Das Unternehmen Energiequelle mit Stammsitz in Kallinchen und Berlin entwickelt und betreibt Solarstrom-, Windenergieprojekte, Umspannwerke und Energiespeicher. In Griechenland ist das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits seit einigen Jahren aktiv. Referenzprojekte gibt es laut Webseite dort bisher aber nicht. Nun entschied sich das Unternehmen, eine lokale Niederlassung in Athen zu eröffnen. Verantworten wird das Geschäft in Griechenland Polydoros Pagonis als Country Manager. Er arbeite bereits ...

