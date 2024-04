In Straßkirchen rollen seit Mittwoch die ersten Bagger auf der Baustelle des neuen Batterie-Montagewerks von BMW in Niederbayern. Laut einem Medienbericht hatte der Autobauer beim Landratsamt in Straubing einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt, der vergangene Woche genehmigt wurde. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sind auf einem "weitläufigen Gelände im Kreis Straubing-Bogen" die ersten Baumaschinen angeliefert worden. Anfang dieser ...

