Im Jahr 2021 hat sich Bayer mit der milliardenschweren Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmen Vividion Therapeutics in der Pharma-Division verstärkt. Auf der bevorstehenden Jahrestagung 2024 der American Association for Cancer Research (AACR) wollen die Leverkusener mit ihrer Tochtergesellschaft Fortschritte des Onkologie-Portfolios vorstellen.In der Session "New Drugs on the Horizon" präsentiere Bayer präklinische und klinische Bildgebungsdaten zu Actinium-225 (225Ac) -PSMA-Trillium, einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...