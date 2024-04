Der US Dollar Index (DXY) verliert an Boden um 104,75, nachdem er am Mittwoch von seinem Wochenhoch bei 105,10 zurückgegangen war. - Fed-Chefin Mester sagte, sie erwarte Zinssenkungen in diesem Jahr, schloss aber die nächste Sitzung im Mai aus - Die Zahl der offenen Stellen in den USA (JOLTS) stieg im Februar auf 8,756 Mio. gegenüber 8,748 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...