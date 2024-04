EUR/JPY gewinnt an Boden, da der japanische Yen um seine Stärke kämpft - Die japanischen Behörden könnten an den Märkten intervenieren, um den Yen zu stützen - Robert Holzmann von der EZB würde gerne mehr unterstützende Daten sehen, bevor er im Juni mit Zinssenkungen beginnt - EUR/JPY setzt seinen Aufwärtstrend das zweite Mal in Folge fort und ...

