DUBLIN (dpa-AFX) - Wednesday, Aon plc. (AON) revealed that Christa Davies, executive vice president and chief financial officer will retire in 2025.



Joining Aon in 2007, Davies has been the CFO since 2008. Davies will remain in her role as CFO until the third quarter and then act as a senior advisor to aid in the transition until 2025.



Aon has initiated its succession planning to find the next CFO.



