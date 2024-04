Das Solaranlagen-Vergleichsportal hat anhand der Daten aus dem Marktstammdatenregister einen Solaratlas für Deutschland erstellt. Die Kleinstadt Arnis in Schleswig-Holstein verzeichnete demnach den stärksten prozentualen Solarzubau. In seinem Solaratlas hat Selfmade Energy die Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das vierte Quartal 2023 ausgewertet. Der neue Solar-Champion ist demnach Arnis in Schleswig-Holstein (+33%). Auf Platz zwei folgen Elstra in Sachsen und Märkisch Buchholz in Brandenburg ...

