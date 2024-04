USD/CAD könnte am Mittwoch aufgrund stärkerer Rohölpreise an Boden verlieren - Der WTI-Preis erhält Unterstützung aufgrund von Sorgen über eine Angebotsverknappung - Der US-Dollar sieht sich nach den dovishen Äußerungen der Fed mit Herausforderungen konfrontiert - USD/CAD scheint sich das zweite Mal in Folge in eine negative Richtung zu bewegen ...

