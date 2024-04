Brüssel sieht Anhaltspunkte, dass die Unternehmen drittstaatliche Subventionen erhalten haben, die den Binnenmarkt verzerren. Es geht um zwei Konsortien, an denen Longi Solar und Shanghai Electric beteiligt sind und die sich um einen öffentlichen Auftrag für den Bau eines 110-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerks in Rumänien bemüht haben. Die EU-Kommission hat am Mittwoch zwei eingehende Untersuchungen nach der seit Juli 2023 geltenden Verordnung über drittstaatliche Subventionen eingeleitet. Diese beziehen sich "auf die potenziell marktverzerrende Rolle drittstaatlicher Subventionen, die Bietern im ...

