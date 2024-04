EUR/USD weitet seine Gewinne in Richtung der psychologischen Barriere von 1,0800 aus - Die technische Analyse deutet auf eine mögliche Bestätigung des bärischen Momentums für dieses Paar hin - Die wichtigste Unterstützung liegt bei dem März-Tief von 1,0767 und dem Hauptniveau von 1,0750 - EUR/USD setzt am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge seinen ...

