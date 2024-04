Am amerikanischen Aktienmarkt sticht heute die Aktie von Intel heraus. Der Chipriese gab frische Zahlen sowie einen neuen Ausblick bekannt - und versetzte die Anleger damit in Schockstarre. Die Aktie schmiert im frühen US-Handel um rund sieben Prozent ab. Zeit, das angeschossene Schiff zu verlassen?Der US-Chiphersteller rechnet in seiner Auftragsfertigung noch mit jahrelangen Verlusten. Im vergangenen Jahr sei das operative Minus der neu gefassten Sparte von 5,2 auf 7 Milliarden US-Dollar angeschwollen. ...

