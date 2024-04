New York - Eine Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor hat am Mittwoch dem New Yorker Aktienmarkt etwas nach oben verholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,24 Prozent auf 39'265,14 Punkte zu. Beim breit gefassten S&P 500 gab es einen Gewinn von 0,33 Prozent auf 5223,12 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 0,32 Prozent auf 18 179,41 Zähler. Die Indizes notieren weiterhin unweit ihrer ...

