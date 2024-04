S&P Global: Aktivität der US-Dienstleister fällt im März

DJ KORREKTUR/S&P Global: Aktivität der US-Dienstleister fällt (NICHT steigt) im März

(In der um 15.57 Uhr gesendeten Meldung muss die Überschrift richtig lauten: "S&P Global: Aktivität der US-Dienstleister fällt (NICHT steigt) im März". Es folt eine korrigierte Fassung.)

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im März langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 51,7 (Februar: 52,3) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, waren ebenfalls 51,7 Punkte gemeldet worden.

"Kombiniert mit einer Beschleunigung des Wachstums im verarbeitenden Gewerbe deuten die jüngsten PMI-Daten darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten drei Monaten des Jahres mit einer annualisierten Rate von etwa 2 Prozent gestiegen ist", kommentierte Chris Williamson die Daten.

Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,1 (52,5) Punkte. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

April 03, 2024 10:51 ET (14:51 GMT)

