Die AG Energiebilanzen verzeichnet einen weiteren Anstieg der Erneuerbaren. Sie kommen auf einen Anteil von knapp 20 Prozent am gesamten Energieverbrauch. Der Energieverbrauch in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 8,1 Prozent auf 10. 735 Petajoule gegenüber 2022 gesunken. "Der Energieverbrauch fiel damit auf einen historischen Tiefststand", heißt es dazu von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht zur Energieversorgung in Deutschland. Die Gründe dafür seien das anhaltend hohe Energiepreisniveau und die schwache wirtschaftliche Entwicklung ...

