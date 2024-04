Der USD/JPY handelt vor der Rede von Fed-Chef Powell nahe historischer Höchststände um 152,00 - Der US ADP Arbeitsmarktbericht für März deutet auf eine weiterhin starke Nachfrage nach Arbeitskräften im privaten Sektor hin - Die Anleger sind weiterhin besorgt über das Lohnwachstum in Japan. - Der USD/JPY stieg im frühen US-Handel am Mittwoch wieder ...

