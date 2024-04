(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.04.2024 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch in der Breite fester. TecDAX und NASAQ können zulegen. Die Papiere von Rivian und Tesla können einen Teil der Vortagesverluste wieder wettmachen. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent fester bei 18.369 Punkten, gestützt von BMW, Commerzbank und Porsche. Continental, Beiersdorf und Daimler Truck ...

