Das Unternehmen verstärkt seine Fokussierung auf Innovationen, um die wachsenden Software- und Cloud-Risiken der Kunden zu lösen

Veracode, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den Bereich Application Risk Management, meldete heute die Berufung von Brian Roche, dem bisherigen Chief Product Officer von Veracode, zum Chief Executive Officer. Sein Aufstieg zum CEO bildet den Abschluss einer Nachfolgeregelung, in deren Rahmen Sam King nach 17 Jahren im Unternehmen ihr Amt niederlegen wird.

"Meine Zeit bei Veracode hat mir unvergessliche und bereichernde Erfahrungen beschert", sagte Sam King. "Ich habe mit Brian, dem Führungsteam und dem Vorstand an diesem Übergang gearbeitet und freue mich darauf, ihn zu beraten und mich weiterhin für die nächste Generation von Unternehmern und Führungskräften zu engagieren."

"Veracode hat in der Vergangenheit immer wieder mit führenden Lösungen für das Management von Sicherheitsrisiken bei Anwendungen Pionierarbeit geleistet. Angefangen bei der Einführung einer SaaS-basierten statischen Analyselösung bis hin zu unserer aktuellen Entwicklung von KI-basierten Lösungen zur Behebung von Problemen waren wir stets führend in der Branche, wenn es darum ging, wie Sicherheitsrisiken in Unternehmen am besten zu bewältigen sind", sagte Chris Wysopal, Mitgründer und Chief Technology Officer bei Veracode. "Da wir auch in der KI-Ära weiterhin Vorreiter auf dem Markt sind, freue ich mich sehr, Brian in dieser Rolle willkommen zu heißen, und danke Sam für ihre Vision und Führungsarbeit."

Brian Roche wird Veracode-CEO, nachdem er in den letzten dreieinhalb Jahren als Chief Product Officer die Bereiche Produktstrategie, Produktmanagement, Technik und Operations des Unternehmens geleitet hat. Mit mehr als 25 Jahren in Führungspositionen in den Bereichen Technik und Digital Operations verfügt Brian über weitreichende Erfahrungen in der Lenkung von Unternehmen durch erfolgreiche technologieorientierte Transformationen und Innovationen in großem Maßstab. Unter Brians Vision hat Veracode mit der Markteinführung von Veracode Fix und zahlreichen Innovationen zur Verkürzung der Zeit zwischen Codeerstellung und Fehlerbehebung eine frühe Führungsposition erobert, die den Entwicklern die Freiheit gibt, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, die zur Wertschöpfung und Differenzierung beitragen.

Das Erreichen des nächsten Meilensteins für Softwaresicherheit und Risikomanagement wird durch die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und die zunehmende Verbreitung von Cloud-nativen Technologien unterstützt. Unter dem Druck, schneller als je zuvor innovativ zu sein, stützen sich die Unternehmen auf große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) und Open-Source-Software, um diesen Prozess zu beschleunigen. Die sichere Anwendung von KI-Technologien zur Förderung schneller Innovationen und zur Steigerung des Unternehmenswertes ist genau die Aufgabe, der sich das talentierte und engagierte Veracode-Team für seine Kunden verschrieben hat.

"Es war ein besonderes Privileg, mit Sam zusammenzuarbeiten, und ich fühle mich geehrt, auf der starken Position aufzubauen, in der sie das Unternehmen als Marktführer im Bereich Application Risk Management hinterlässt", sagte Brian Roche. "Dass wir hier sind, haben wir Sams unglaublicher Führungsstärke und ihrem Einfluss in unserer Branche zu verdanken. Wir können ihr gar nicht genug danken und wünschen ihr für die Zukunft viel Erfolg."

Weitere Informationen zu Veracode finden Sie unter www.veracode.com.

Über Veracode

Veracode ist intelligente Softwaresicherheit. Die Veracode Software Security Plattform deckt in jeder Phase des modernen Softwareentwicklungszyklus kontinuierlich Mängel und Schwachstellen auf. Gestützt auf eine leistungsstarke KI, die auf einem sorgfältig kuratierten, vertrauenswürdigen Datensatz aus der Analyse von Billionen von Codezeilen trainiert wurde, sind Veracode-Kunden dazu in der Lage, Fehler schneller und präziser zu beheben. Veracode genießt das Vertrauen von Sicherheitsteams, Entwicklern und Topmanagern von Tausenden führenden globalen Unternehmen und ist der Pionier, der die Bedeutung von intelligenter Softwaresicherheit ständig neu definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, im Veracode-Blog sowie auf LinkedIn und X.

Copyright 2024 Veracode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Veracode ist eine eingetragene Handelsmarke der Veracode, Inc. in den Vereinigten Staaten und kann auch in anderen Rechtssystemen eingetragen sein. Alle anderen Produktnamen, Marken und Logos sind Eigentümer der jeweiligen Inhaber. Alle sonstigen hier erwähnten Handelsmarken sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240403636452/de/

Contacts:

Weitere Informationen auf Anfrage von:

Katy Gwilliam

kgwilliam@veracode.com