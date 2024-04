In dem ersten Monat dieses Jahres erreichte die peruanische Traubenproduktion 224.751 Tonnen, was einem Rückgang von 12,6 % gegenüber den 257.096 Tonnen im Januar 2023 entspricht, berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Dem Artikel zufolge ist dieser Rückgang eine Folge der Fortschritt der Ernten in den Vormonaten in den Regionen Piura und Lambayeque, die in dem Analysemonat...

Den vollständigen Artikel lesen ...