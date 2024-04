2023 wurden in Sachsen-Anhalt 55.547 t Karotten im Freiland geerntet. Dies teilt das Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt anlässlich des Tages der Möhre am 4. April mit. Der Anbau erfolgte auf 836 ha. Diese Fläche entspricht in etwa der Gemeinde Wimmelburg (856 ha) im Landkreis Mansfeld-Südharz. Bildquelle: Pixabay Gegenüber 2022 sank die Erntemenge um...

