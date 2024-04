Zürich - Vielfalt, Chancengleichheit und Integration (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) werden weltweit zunehmend als wichtiger Bestandteil der Unternehmensagenda angesehen, aber nur 7% der Organisationen bauen konkret und tatsächlich eine vielfältige und integrative Kultur am Arbeitsplatz auf. Dies geht aus dem EY European DEI-Index hervor, einer neuen Studie, die in Zusammenarbeit mit FT-Longitude - einer auf Thought Leadership spezialisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...