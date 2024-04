Das bewegt den DAX am Donnerstag und darauf schauen die Investoren jetzt. Außerdem im Fokus: die Aktien von Disney und Grenke. Der DAX hat sich am Donnerstag zum Handelsstart kaum bewegt. Anleger waren ab, denn am Freitag steht der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf der Agenda.Kurz nach dem Auftakt gab der deutsche Leitindex um 0,08 Prozent auf 18 353,36 Punkte nach. Der MDax gab um 0,09 Prozent auf 27 035,23 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...