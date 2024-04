Bern - Die Mobiliar hat im Geschäftsjahr 2023 mehr Gewinn geschrieben als vor Jahresfrist. Grund dafür war in erster Linie die Erholung an den Finanzmärkten. Zudem gewann die Gruppe im Versicherungsgeschäft weiter an Grösse. Das Prämienvolumen kletterte um 5,0 Prozent auf 4,77 Milliarden Franken, wie die genossenschaftlich organisierte Gruppe am Donnerstag mitteilte. Gewachsen sind die Bruttoprämien sowohl im Nichtleben- (+4,6 Prozent auf 3,74 Milliarden) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...