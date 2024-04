© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Cathie Wood hält sich mit dem Kauf von Aktien des kürzlich an die Börse gegangenen Unternehmens Reddit zurück. Warum?"Wir glauben nicht, dass es sich um eine Meme-Aktie handelt", sagte Wood am Mittwoch gegenüber CNBC. "Es ist eigentlich eine sehr interessante Aktie. Wir betrachten sie und X [ehemals Twitter] als eine der wertvollsten Daten, die es aus Sicht der KI zu nutzen gilt." Die Investorin und CEO von Ark Invest hat zum Börsendebüt von Reddit fast 10.000 Aktien (genau 9.982 Aktien) gekauft. Das tägliche Handelsupdate von Ark zeigte, dass der Next Generation Internet ETF (ARKW) 5.914 Anteile kaufte, während der Fintech Innovation ETF (ARKF) 4.068 Anteile erwarb. Wood sagt, dass sie …