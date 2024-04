ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei in der Regel ein starkes Jahresviertel für Ölkonzerne, und er rechne damit, dass dies auch 2024 der Fall sei, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine aktualisierten Quartalsschätzungen für den Sektor lägen im Schnitt 8 Prozent über dem Konsens. Für das Gesamtjahr 2024 erhöhte der Experte seine Prognosen um durchschnittlich 3 Prozent./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 02:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 02:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

