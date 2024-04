NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Durchschnittserlöse der europäischen Fluggesellschaften dürften im ersten Quartal gestiegen sein und sollten bis zum Sommer weiter zulegen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Reisenachfrage bleibe robust, das Angebot begrenzt und die Kraftstoffpreise stabil. Dennoch seien die Airline-Aktien nach wie vor niedrig bewertet und Ryanair sein bevorzugter Sektorwert./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 22:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

