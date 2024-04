Während der DAX in Schlagdistanz zum Rekordhoch notiert, rangiert die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius in der Nähe der 52-Wochen-Tiefs. Ausgehend vom Rekordhoch vor einigen Jahren notiert der Titel sogar knapp 70 Prozent niedriger. Die Gründe für die Underperformance sind vielschichtig. Für frische Fantasie könnte Fresenius in wenigen Wochen indes selbst sorgen.Am 05. Juni (aufgrund einer Terminkollision einen Tag eher als ursprünglich geplant) wird Fresenius in London einen Capital Markets ...

