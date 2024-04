Mit einer "Transparenz-Plattform" will Nordrhein-Westfalen die finanzielle Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei Windenergie-Projekten verbessern. Die Plattform ist ein Element des Bürgerenergiegesetzes NRW. Dieses schreibt vor, dass Anwohnende und umliegende Gemeinden an den Gewinnen neuer Windenergie-Anlagen zu beteiligen sind. Die Transparenzplattform soll es Bürger:innen, Gemeinden und Vorhabenträger:innen erleichtern, dafür die am besten passende Beteiligungsmöglichkeit zu finden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...